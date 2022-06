Une maison Familiale vraiment bien Conçue !!

À cause de la topologie du terrain plutôt marquée par de nombreux dénivelés, la solution a été trouvée par le choix d'un type de construction permettant de tirer parti des irrégularités du sol.

La maison à ossature bois repose en fait sur une plateforme en béton limitant ainsi les fondations et les déblais de terre.

L'habitation se compose de niveaux et au-dessus du vide laissé se trouve l’espace de vie comptant 3 chambres, un salon spacieux, un superbe séjour et 2 salles de bains pour le plus grand confort des occupants.