6 Superbes idées à Copier sur vos Murs!!

Avant de vous aventurer dans des motifs et des couleurs complexes, considérez la simplicité avec un revêtement mural à la peinture unie pour renouveler votre pièce sans vous ruiner ! On sous-estime souvent le pouvoir d'un pot de peinture sur ne serait-ce qu'un seul mur. En effet, il est parfois préférable de se limiter à l'application de votre peinture sur un seul des murs de votre pièce pour lui apporter un nouvel aspect sans la rendre trop sombre et chargée. En fonction des couleurs choisies, vous obtiendrez une toute nouvelle atmosphère en un rien de temps ! Souvenez-vous, il existe quelques règles basiques à suivre pour le choix de vos couleurs. Les couleurs chaudes comme le rouge apportent chaleur et passion, tandis que le bleu est plus calme et harmonieux. Les couleurs plus vives comme l'orange et le jaune sautent un peu plus aux yeux et seront donc à éviter dans les endroits supposés plus calmes. En fonction de votre pièce, choisissez avec soin !

Nous avons ici un très bel exemple de l'efficacité des couleurs simples et harmonieuses appliquées sur un mur. Ce mur bleu rend cette pièce plus confortable visuellement et lui apporte aussi de la chaleur sans perdre de luminosité.