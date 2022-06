Deux volumes ouverts sur le monde !

Le patio extérieur permettra en été aux habitants de profiter d'un espace intérieur charmant face au jardin. L'ossature en bois séduit l'oeil et apporte un côté chaleureux à cette construction aux lignes épurées et géométriques. Verre et bois se marient à la perfection et ce patio crée le lien entre les deux entités, une communication s'instaure et cela pour le plus grand plaisisr des yeux.