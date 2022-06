Une Maison au Milles Visages!

A l'intérieur, il est clair que le style moderne et minimaliste a été une volonté propre au designer. La cuisine est conçue en des tons noirs frappants. Le plan de travail est fait de marbre et les armoires sont en bois massif. Les appareils de cuisine tels que le four micro-ondes ainsi que le réfrigérateur ont été intégrés dans les armoires, créant une impression d'ensemble clairement structuré et épuré.

Pour être en mesure d'utiliser ce superbe îlot central, les designers ont fait le choix d'installer plusieurs tabourets de bar afin d'accroitre la convivialité de la pièce. Assurément, la cuisine est soudainement devenue un lieu de rencontre sociale.

Faite appel à un décorateur d'intérieur pour finaliser et concrétiser vos idées naissantes!