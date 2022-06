Le Salon un Espace pour TOUTE la famille?!

Votre fille aînée est fan de décoration, votre mari passe ses dimanches à écumer les brocantes ? Laissez s'exprimer leur bon goût et leur créativité au sein du salon ! Une touche d'originalité ne peut pas faire de mal, et ils seront touchés de l'attention que vous portez à leur passion. Pourquoi ne pas inclure à une décoration un petit peu cabinet de curiosité comme celle-ci, une touche de fantaisie ? En accrochant par exemple au mur les chef d'oeuvres de vos plus petits ? Le décalage est toujours un plus en déco ! Une touche d'humour ne fait pas de mal non plus ! Allier vintage, chic, vieux meubles et colliers de nouilles sapera le côté m'as-tu-vu que peut avoir un salon décoré par le plus créatif de votre tribu ! Et vos amis ne pourront s'arrêter de regarder autour d'eux quand ils passeront pour prendre le thé !