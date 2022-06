Comment Ranger ses Épices et Herbes Aromatiques?

Voilà aussi une solution plus originale et tout aussi efficace. Cette étagère a plusieurs avantages : d'une part, elle donnera du pep's à votre cuisine grâce à sa couleur vive ; d'autre part, elle comporte des parties aimantées. Si vos pots à épices ont un couvercle en métal, ce meuble offre une solution rigolote et ultra-pratique pour stocker vos poudres aux milles couleurs. D'une petite pression de la main, vous pouvez décrocher un pot puis, une fois les épices utilisés, le replacer très simplement sur l'étagère.

L'atout majeur de cette idée astucieuse, c'est qu'elle permet de laisser vos épices visibles. Or tous les cuisiniers savent que les multiples couleurs de ces poudres odorantes forment souvent des palettes de couleurs étonnantes et esthétiques. Plutôt que de les remiser et de vous priver de leurs couleurs, laissez-les visibles et colorez votre cuisine!