INCROYABLE Maison Forestière en Bord de Rivière!!

En revanche, un caractère brut et drastique apparait en ce sens où la maison est entièrement transparente et offre une vue pleine sur la rivière. En plus de modifier le degré de la vie privée et la connexion avec la nature, cela permet également à la maison de recevoir la lumière naturelle optimale de jour. Alors que les espaces de vie sont orientés vers le Sud ce qui permet l'optimisation de la conception solaire, les chambres sont orientées vers le Nord pour recevoir le soleil du matin.