5 Transformations ABSOLUMENT Incroyables!

Tout le monde rêve de vivre à Londres! La densité des logements est donc accrue et les volumes de plus en plus réduits. Aussi, les anciens ateliers, garages ou encore hangars industriels sont couramment rénovés et transformés en habitations. La transformation de cet espace en bâtiment résidentiel en est un exemple clair.

Au milieu d'une zone industrielle, un garage qui a été utilisé pendant un certain temps comme un atelier de mécanique est maintenant complètement à l’abandon… Un changement d’apparence et une optimisation de son intérieur seraient les bienvenus, non? C’est ce à quoi Patalab architecture s’est employé.