Meilleurs Raisons pour Choisir un Escalier en Spirale

Pratiques pour les petits espaces, les escaliers en colimaçon peuvent aussi constituer le joyau central de lieux plus vastes et imposants. Dans ce cas, la structure devient plus large et l'escalier en colimaçon prend ses aises pour habiter véritablement le lieu dans lequel il s'inscrit.

C'est le cas ici, puisque l'escalier occupe une place à la fois centrale et importante. Il permet à la fois de structurer l'espace, qui s'organise tout autour de lui, et d'apporter une respiration aérienne à l'ensemble. On est très loin des escaliers massifs aux marches pleines qui bouchent la vue et saturent l'espace. Ici, la spirale semble relier les différents étages et permettre entre eux une circulation très agréable.

Si vous avez des grandes pièces, laissez donc sans crainte votre escalier se déployer, car les bienfaits qu'il apportera à votre intérieur en valent la peine.