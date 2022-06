Le Pouvoir des Plantes Dépolluantes!

Le Figuier Pleureur ou Ficus Benjamina, comme ici sur la photo à droite, est originaire d'Asie et peut atteindre jusqu'à deux mètres de haut. Il humidifie bien l'air et lutte efficacement contre le formaldéhyde, le xylène et l'ammoniac. Ne le placez surtout pas dans les zones propices aux courants d'air. Il ira parfaitement dans le salon prés de la lumière. Pour donner un coup de pouce à ses feuilles abondantes, lustrez-les avec une éponge trempée dans de la bière.