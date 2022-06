Noël avec les Beaux-Parents: Comment y Survivre?

Faites-le sentir chez eux ! Ils doivent se sentir partie de la famille. Quoi de mieux de retrouver des photo où vous êtes tous ensemble?

A l’heure du numérique, les photos s’accumulent et restent coincées dans l’ordinateur. Cette tendance, nous fait oublier nos photos de famille qui finiront pour être oubliées. A l’approche des fêtes de fin d’année, il est temps de se retrousser les manches et de faire un grand tri dans nos archives numériques ! L’occasion de revoir nos plus belles photos et de choisir celles qui seront imprimées et affichées dans la maison.

Exposez-les de manière originale avec le pêle-mêle, ou plus classique avec les porte-cartes ! Cela va rendre votre maison plus chaleureuse.