Comment BIEN Choisir son Miroir?

Miroir miroir, informe moi sur le style de la maison! Le miroir a toujours été l'objet qui permet l'admiration de soi-même, en accentuant l'attention exclusive portée à soi, mais son utilisation contemporaine a très vite trouvé dépassé cette fonction primaire en lui octroyant une place importante dans la décoration de la maison. La présence d'un miroir dans le couloir ou dans le salon, exprime aisément le design que l'on veut affiché, et son usage dans la chambre ou dans la salle de bain peut exprimer une autre fonction plus personnelle et originelle. Qu'elle soit classique ou contemporaine, la maison a toujours utilisé le miroir pour des raisons d’esthétique ou de fonctionnalité, qui ont été reprises par les designers qui n'hésitent plus à utiliser le miroir pour définir la beauté intérieure des pièces: en plus de servir de décoration murale, il donne le ton d’un intérieur, renvoie la lumière, ou favorise l'agrandissement d'une pièce.