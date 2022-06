Comment séparer la cuisine de la salle de séjour?

De nos jours, la cuisine ouverte est la plus répandue dans toutes les maisons contemporaines, ainsi les espaces de vie sont donc de plus en plus ouverts, et l’on se retrouve avec une seule grande pièce qui partage l'espace entre la cuisine, la salle de séjour et la salle à manger. La difficulté d'organisation de ces différents espaces doit se faire, sans que chaque espace perde l'essence de sa fonctionnalité dans la maison: il faut savoir donc se servir des grands espaces pour faire des séparation en préservant la lumière, la fluidité et la circulation.