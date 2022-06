Sublime ! Des toilettes transformées

C'est un projet de rénovation d’un toilette (ou WC) qui attire toute notre attention aujourd'hui. Nous nous rendons à Caluire dans le département du Rhône afin de vous y faire découvrir les talents de nos experts de chez Clai, architectes d'intérieur à Lyon. Les clients souhaitaient donner un coup de neuf à leur WC, dans un design alliant moderne et rustique. La métamorphose est totale, et c'est le moins que l'on puisse ! Éclats d'or, fresques et grand luxe définissent en substance les grandes lignes de ce projet. Nous vous invitons sans plus attendre le résultat ahurissant !