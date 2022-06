Salles à manger de choc et de charme !

Mélanger les genres, les styles avec une touche de rustique par ci et un zeste de vintage par là sans pour autant bannir le moderne c'est un peu la marque de fabrique de Tatiana Nicol, décoratrice d'intérieur à Paris. Il est vrai que nous avions déjà mis ce superbe projet à l'honneur dans un de nos livres d'idées, mais une fois n'est pas coutume chez homify, nous en remettons une couche ! C'est simple, on adore ce mur de brique qui cohabite parfaitement avec les moulures et les corniches. Et que dire de ce duo de luminaires suspendu en deux temps qui confère une certaine fluidité à l'ensemble ? On se détend, ou prend une chaise au hasard selon ses goûts, on s’assoit et on papote. C'est simplement parfait !