Une SUPERBE Vue sur la Mer!

La villa constitue à elle-seule un trésor caché. En effet, elle se devine à peine depuis la mer, elle est tapie dans la pinède et la plupart de sa surface est enterrée. C’est ce niveau que vous apercevez très bien ici sur cette photo. En haut le salon et les pièces à vivre. En bat à droite la suite parentale, qui donne sur le patio. L’ouverture du patio vers l’extérieur à gauche, permet à la lumière naturelle de pénétrer les espaces enterrés. Chaises longues, jacuzzi, mur d’eau, palmiers… ce patio invite à la détente et à la contemplation !

Si vous souhaitez avoir plus d’inspirations pour la construction de votre patio, vous pouvez consulter cet article.