Aménagez Votre Salon de Manière Originale!!

Je ne sais pas vous, mais ce salon a eu un effet de surprise immédiat : je me suis exclamé « waou » ! Bien sûr un salon de ce type n’est pas à portée de toutes les bourses, mais avouez que s’en inspirer pourrait rendre les soirées entre amis beaucoup plus conviviales et extravagantes ! Le principal à retenir dans cet exemple est l’utilisation de couleurs éclatantes : violet, rouge argenté, or, rose électrique. Le deuxième élément est l’ouverture du salon sur les autres espaces de la maison. Ici le jardin et les terrasse, mais vous pouvez aussi imaginer à l’arrière plan une cuisine open space et une mezzanine. Vous noterez le caractère confortable du sofa, avec appui-tête, pouf et espace pour allonger les jambes.