Comment Rénover sa Salle de Bain?

Il existe beaucoup plus de possibilités que vous croyez de compléter de simples carreaux. Le choix des carreaux est en lui-même d’une grande importance : cela va définir le style et l’atmosphère de votre salle de bain. Ceux représentés sur la photo sont d’une teinte grise non uniforme qui donne un caractère contemporain. La combinaison avec un style rustique à travers le meuble et la porte, et un style romantique avec le cadre du miroir donne un contraste saisissant, de la profondeur et du cachet à cette salle de bain.