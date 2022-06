Comment accélérer la vente de votre bien immobilier ?

Il suffit en effet parfois de quelques détails afin de faire la différence. La nouvelle salle de bains possède un design plus élégant. Ainsi, l'on note le changement de couleurs de la frise murale faisant écho au rideau de douche dans les ons gris noir luisant. Ces deux détails ont un impact extraordinaire sur la conception. La baignoire se voitdésencombrer, moins de produits à la vue pour un look plus épuré. L'éclairage a également été remplacé afin de mettre le volume en valeur. Sans travaux et grâce à quelques astuces, les architectes d'intérieur proposent un résultat plus neutre et sophistiqué pouvantpernettre aux acheteurs potentiels de s'imaginer utiliser ces lieux.