Trois pièces et trois transformations !

Le micro-ondes est gentiment allé s'encastrer au-dessus de son lointain cousin le four dans le meuble restauré et requinqué de blanc juste à côté de l'entrée. Le blanc vient apporte une touche presque monochromatique à ce nouvel espace qui s'est oxygéné comme par magie. L'éclairage est plus soft, mon agressif et directement intégré au plafond. Le gris de la crédence faite en carrelage métro (super tendance!) vient nuancer la presque omniprésence du blanc. Le plan de travail invite à y laisser libre-cours à nos élans culinaires. On garde néanmoins une touche boisée avec la table et la chaise qui dorénavant on toute leur place !