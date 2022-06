Une Maison qui a Absolument TOUT.!!

Dans la chambre à l'étage, on retrouve des éléments de décor similaires à ceux du rez-de-chaussée. Le sol est le même, et là aussi, une partie en bois a été installée sur le mur derrière le lit. Ceci permet d'éviter l'utilisation d'une tête de lit et rend le décor moins lourd, surtout dans un intérieur plutôt rustique comme celui-ci. La couette et les oreillers et leurs motifs bleus rendent cette chambre très douillette et romantique. Simple, certes, mais réellement chaleureuse !