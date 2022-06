Les 8 types d’Éclairages qui mettent l'Ambiance!!

Il y a les traditionnels et les modernes, ici nous avons choisi deux lampes en forme de sapin diffusant une lumière blanche assez claire. Même si ces objets peuvent paraître imposants, leur look sobre vous permet de compenser en ajoutant d'autres décorations tout autour, comme des paquets ou des branchages. De plus, il existe de plus en plus de luminaires de ce genre à des prix abordables que vous mixerez avec d'autres objets plus classiques. Les idées inspiration pour illuminer votre Noël sont donc infinies grâce à toutes les combinaisons possibles!