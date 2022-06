Comment Créer le DRESSING Parfait?

Vous savez à présent quel espace vous allez investir ! La prochaine étape, elle aussi cruciale, consiste à choisir un style et des teintes qui vous plaisent maintenant et qui vous plairont sur le long terme.

Pour tous ceux qui ont une folle envie de s'octroyer un petit plaisir et qui rêvent depuis longtemps d'un dressing luxueux, le moment est venu de voir cette pièce en grand. Optez dans ce cas pour des couleurs claires, qui mettront en valeur vos habits, vos chaussures, vos bijoux et vos accessoires. Ainsi, votre dressing sera un véritable écrin pour vos manteaux, vos sacs et vos chaussures préférés.

Si le dressing évoque plutôt pour vous une alcôve ou un boudoir, un lieu de retrait et d'intimité, vous pouvez au contraire choisir des teintes plus sombres. Elles feront de cet endroit un lieu à part, coupé du reste de votre appartement ou de votre maison, à l'abri des fenêtres et de la lumière du jour. Les couleurs sombres pourront ainsi marquer la singularité de cet espace en retrait, dans lequel vous vous préparez avant de partir de chez vous.

Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore d'idée très précise concernant les couleurs et le style d'ensemble qu'ils veulent, la boutique en ligne Centimètre.com est une véritable mine d'idées dans laquelle vous trouverez à coup sûr de l'inspiration.