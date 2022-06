La Villa Contemporaine s'habille en Bois

L'escalier qui mène à l'étage supérieur est un élément particulier qui se distingue par sa la couleur et sa texture, pour nous rappeler la merveilleux couverture en bois qui entoure la villa de l'extérieur, et en même temps ajouter une sensation de confort et d'intimité à la intérieur. L'application détaillée de l'escalier assure un look minimaliste qui se fond facilement dans le décor moderne, sans pour autant devenir dominant.