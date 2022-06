Transformez une Pièce Vide en un Dressing Spacieux!

L’aînée est partie à la fac, et son frère a choisit un lycée en ville et en internat. Vous vous retrouvez enfin seuls, en couple, dans votre grande maison qui se vide petit à petit des cris et des rires d'enfants. Une page se tourne, mais la vie continue ! Alors si vous réalisiez enfin tous vos rêves, même les plus fous, que vous aviez laissé sur le côté, avec les aléas de la vie… Le dressing de vos rêves, Madame, comme dans les films, comme les divas ! Un espace où ranger enfin toutes vos paires de chaussures, et toutes les cravates de Monsieur ! Découvrez dans ce nouveau numéro d'Homify, les meilleurs conseils pour transformer une chambre inutilisée en un magnifique et spacieux dressing!