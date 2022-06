38 m²… au Fond de la Mer!

Si vous avez une passion-vous voulez la vivre à fond. Il y a ceux qui aime les animaux et possèdent plusieurs espèces chez eux, les amoureux de la nature qui décident de déménager à la campagne et ceux qui raffolent de la technologie et qui remplissent la maison de gadgets dernier cri… et puis enfin il y a ceux qui étaient des poissons dans leur vie précédente et qui garde la mer au fond de leur cœur! Comment faire dans ce cas? Certes, partir au large n’est pas forcément la meilleure solution. Heureusement, il existe d’autres solutions. Un exemple est l'appartement que nous présentons aujourd’hui dans ce livre d'idées , un espace de seulement 38 m², qui, grâce à des experts du cabinet Kmmarchitecture a réalisé le rêve de leur client .. curieux? Voyons le résultat!