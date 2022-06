Rénovation BLUFFANTE d'un 26m²!!

A côté du salon, une chambre agréable est transformée à l'aide des grandes fenêtres intégrées à deux murs; le résultat est cette magnifique chambre à coucher ouverte sur le studio, ce qui permet un champs visuel plus homogène et agréable. En outre, les fenêtres sont une excellente idée pour laisser filtrer la lumière naturelle dans la chambre, tout en utilisant des rideaux pour l'intimité et le confort pendant la nuit.