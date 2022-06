7 idées pour Meubler INTELLIGEMMENT un Petit Appartement!!

Petit appartement et donc petits placards… que l’on aménagera en conséquence ! En premier lieu, on essaiera d’occuper le plus d’espace du sol au plafond : pour cela, on monte des étagères intermédiaires qui diviseront l’espace en autant d’espaces de rangement. On use et abuse de boites dans lesquelles on rangera nos affaires : les boites renfermant les choses les moins utiles seront placées en hauteur ou au fond, les accessoires plus fréquents prendront place dans des rangements plus accessibles ! Et on étiquette les boites pour savoir ce qu’elles renferment!