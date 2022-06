32 m² Exploités au Millimètre Près

Le petit appartement que nous avons choisi pour vous cette semaine se trouve à Milan : un projet de restructuration pensé et adapté sur seulement 32 m2 pour répondre aux exigences bien détaillées du propriétaire : Une chambre à coucher open space mais qui garde de l’intimité, la valorisation de la vue depuis les fenêtres, une cuisine de bonne dimension et une salle de bain plus fonctionnelle, malgré les dimensions limitées.

Impossible en 32 m² vous nous direz! Pourtant…