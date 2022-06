Avant & Après : une ancienne écurie devient logement !

IS AND REN STUDIOS LTD

IS AND REN STUDIOS LTD

Une fois de plus ce sont les touches de rouge et d'orange qui viennent ponctuer l'espace telles des incursions de vitamines, ça et là, se mariant parfaitement avec le gris et le beige de l'ensemble. Casseroles et poêles sont suspendues au-dessus de l'îlot de cuisine, habillant et optimisant l'espace en toute fonctionnalité. Inutile de préciser que l'intégralité des matériaux présents ici e été choisie avec le plus grand soin dans un souci permanent de qualité.