Superbe métamorphose d'une cuisine vieillotte !

Notre projet du jour porte sur la rénovation et modernisation d'une cuisine ainsi que de son ouverture sur le salon. Les propriétaires désiraient en effet disposer d'un espace ouvert et non plus deux pièces cloisonnées afin d'améliorer la fluidité de la circulation. Les travaux ne se sont cependant pas arrêtés là, la montée d'escalier a également était ouverte afin de libérer de l'espace et la salle de bain s'est vue offrir une seconde jeunesse. Découvrons sans plus attendre cette réalisation de notre architecte d'intérieur Pauline Vidal.