De la Rénovation au Changement TOTAL!!

Tous les espaces ont été étudiés pour être utilisés le plus intelligemment possibles. Ici on se trouve en haut des escaliers que l'on apercevait sur la vue précédente. Une planche blanche fixée au mur part de la fenêtre et se prolonge sur l'ouverture de l'escalier. On obtient ainsi un bureau ouvert sur le séjour, et on utilise un espace souvent laissé de côté, faute de savoir comment le remplir.