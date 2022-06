Invitez le style méditerranéen chez vous

Comme son nom l’indique, on comprendra aisément que ce qui est méditerranéen concerne la mer Méditerranée : si vous aimez ce style, commencez donc par récolter coquillages et décorations en corail. Ou voyez les choses en grand, comme sur la photo, et recréez un miroir entièrement entouré de coquillages – une façon simple et extrêmement design d’inviter la mer chez vous.