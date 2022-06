Marisco, un bar au thème maritime à Majorque

L’intérieur du bar évoque un bateau ou une petite maison de plage, avec son bois blanc et sa formidable luminosité. Une touche de turquoise et les accessoires maritimes sélectionnés par notre expert (on aperçoit par exemple une étoile de mer et des coquillages) apportent un sentiment de modernité et de confort à l’espace. On sent ici l’influence de la Méditerranée.