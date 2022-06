Shabby Chic: le Meilleur des Styles pour chez Soi!!

Le style Shabby chic se définit par l’utilisation de vieux meubles (shabby signifie usé) que l’on aura restaurés et patinés et d’imprimés floraux, en particulier des roses. Ce style est devenu particulièrement à la mode dans les années 1980 en Angleterre et nous plonge immédiatement dans une ambiance romantique et confortable. Le style Shabby chic, c’est donc une façon aisée de marier les meubles et les époques grâce à l’usage de la patine, tout en créant une atmosphère chaleureuse et élégante dans la maison.