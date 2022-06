Rénovation époustouflante d'une ferme du 17ème siècle!

Cette magnifique ferme du 17ème siècle présente les caractéristique typiques d'une maison de l'île de Guernesey. Elle comporte 5 travées et 2 étages ainsi qu'une extension pour la cuisine, qui date du 19ème siècle. Cette maison fait sensation grâce à la fusion de ces deux époques, à laquelle s'ajoute un intérieur moderne à la fois dans sa conception et dans sa décoration. L'extension moderne apporte une touche contemporaine et agrandit l'espace de vie. La réalisation d'une autre extension plain-pied à partir d'un abri laissé à l'abandon laisse place à une magnifique cour intérieure en forme de L, composée d'un petit bassin et d'une terrasse pleine d'originalité. La séparation entre l'intérieur et l'extérieur a été réduite au maximum grâce à une ouverture vitrée occupant tout l'espace central et à des fenêtres intégrées dans la toiture pour faire entrer la lumière naturelle. Il se dégage un air frais et une ambiance joyeuse dans cette maison réalisée par les experts de CCD Architects, que nous allons à présent découvrir.