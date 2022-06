Comment Décorer une Chambre de Garçon?

L’éclairagepeut faire toute la différence dans une chambre. Choisissez un bon éclairage pour les espaces où votre enfant va travailler ou lire et un éclairage plus doux pour les espaces de détente et de sieste. Des veilleuses sont particulièrement adaptées pour les plus petits et des éclairages ludiques apporteront une touche de couleur et de gaité aux chambres les plus classiques. La solution idéale est alors d’opter pour des modèles de lampes équipés de variateurs, afin de s’adapter à chaque moment de la journée, du jeu à la sieste.