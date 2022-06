Terrasse sur les toits : mode d'emploi !

De la magie ? Non, beaucoup d'efforts et d'expérience ! Bien plus qu'une simple terrasse, c'est un véritable jardin terrasse que nous découvrons sur ce cliché. Le salon de jardin en rotang permet de profiter de la vue panoramique sur Paris et ses environs et n'a absolument rien à envier au Marriott Marquis à New York ! La végétation est dense, et se décline sur différents niveaux afin de ne pas créer de monotonie. Notez également les claustras qui permettent de créer intimité et protection face au vent.