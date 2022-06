Une Extension SURPRENANTE!!

Pour l'article d'aujourd'hui, on vous emmène à Ixelles en Belgique, pour une petit visite dans ce merveilleux projet d'extension de maison exécuté par les architectes talentueux de chez RYA (Responsible Young Architects). Pour ce projet agencé par une famille récemment agrandie, les architectes de RYA conceptualisé un design pratique et spacieux pour agrandir la maison en ajoutant un espace qui comprend une nouvelle chambre et un arrière cuisine, ainsi qu'une réorganisation du hall d'entrée et des toilettes supplémentaires. Alors sans plus tarder, nous vous invitons à faire un tour dans les nouvelles pièces de cette maison belge.