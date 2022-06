Comment créer une Maison Verte?

Cette chambre utilise de véritables plantes pour accentuer la beauté de la pièce, et pour donner un style eco-design distinctif et unique. Les fleurs et les feuilles permettent d'introduire la nature dans la chambre , pour accroître la fraîcheur et le verdure de la maison. La décoration reste simple et moderne, car elle utilise un lite design qu'accompagne un luminaire tendance et contemporain.