Le Nid idéal pour les Amoureux!!

Ses jeux de lumière et son volume aérien font de ce luminaire un parfait élément décoratif pour l'intérieur de l'appartement d'amoureux. Composé d’aluminium et de pétales de rose en soie, il se décline en diverses couleurs ainsi qu’en multicolore. Vous pouvez aussi personnaliser ce lustre par sa forme ou sa taille en déployant plus ou moins les branches, c’est vous qui donnez vie a cette envolée de pétales! Et pour les plus manuels ce modèle est disponible en kit, do it yourself!