Comment Assainir l'Environnement de sa Maison?

Rendre l'environnement dans lequel nous vivons plus sain c'est facile avec quelques changements qui peuvent améliorer la santé de notre maison et la notre !

Il s'agit de s’améliorer et porter une attention plus particulière à certains endroits pour s'habituer à des gestes sains. Par exemple, réduire constamment la quantité de poussière en faisant en sorte qu'elle ne s'accumule pas. Laisser les chaussures et les vélos à l'entrée. Éviter ou limiter l'exposition aux produits chimiques toxiques. Parmi les toxines plus dangereuses on trouve le plomb et les pesticides.

De la surexposition au plomb et aux pesticides en découlent des dommages au cerveau et au système nerveux central, des problèmes de comportement, l'asthme, le cancer, et plus encore.

Alors, comment pouvez-vous rendre l'environnement dans lequel vous vivez plus sain sans devenir un maniaque de la propreté ?