INCROYABLE métamorphose en banlieue parisienne

Bâtie dans le courant des années 1920, cette maison est emblématique du style d'habitations des communes des abords de la capitale. Situé légèrement en contre-bas par rapport au niveau de la rue, le rez de chaussée de ce petit pavillon d'ouvriers nécessitait grandement un apport supplémentaire de lumière naturelle.

C'est la raison pour laquelle, la suppression de l’escalier principal et plutôt massif a été décidée pour laisser la place à un colimaçon. Non seulement la forme et la structure de ce type d'escalier permet une importante économie d'espace, mais en plus les matériaux utilisés, la fonte de fer, pour le corps et du verre pour la dalle encastrée dans le plancher du premier étage, accentuent encore la clarté et la transparence de l'espace.

La professionnelle Alice Bizien s'est attelée à la lourde tâche de donner un bain de jouvence à cette bâtisse et mis à partie l'espace des combles afin d'y aménager une superbe surface d'environ 12 m² ajoutant ainsi un espace de détente à la maison.

Découvrons sans plus attendre l'avant et après de cet impressionnante mutation !