Un petit coin de paradis à Mayotte

Tout y est ! Une piscine bleu azur, un ciel bleu chevauché par quelques nuages épars, une végétation luxuriante et colorée et surtout une connexion directe et sans entrave avec l'intérieur créée par ces volets coulissants vêtus de bois, une teinte qui une fois de plus forme un trio harmonieux avec le bleu et le vert. Prenons place à table dans ce qui semble être une salle à manger.