Un petit dressing qui a tout d'un grand !

On rêve tous d'un dressing parfaitement aménagé, d'une pièceimmense abritant avec soin nos habits et paires de chaussures tant adorées. Or, l'espace dans nos habitations ne nous permet pas toujours d'avoir un dressing comme on peut en voir dans les sériesaméricaines. Alors, afin de posséder un dressing digne de ce nom, il faut ruser et penser astucieusement. Réfléchissez aux multitudes de solutions en terme de rangement pratiques qui s'offrent à vous. Oubliez les grandes armoires encombrantes et choisissez des placards intégrés, des penderies, des coffres-lits, etc. Ne vous posez aucune limite, il en va de la sûreté de vos vêtements !