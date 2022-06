Les Tendances Couleurs Pantone de 2016!!

Comme chaque année, Pantone nous livre les couleurs les plus tendancielles référencées en fonction de leur vente. Cette classification nous permet de savoir quelles sont les couleurs préférées de la société moderne actuelle.

Cette année, les couleurs dépassent les normes culturelles et normes de genre. L'audace et la clarté cèdent leur place à l'excitation et l'optimisme, même si la stabilité et le calme règnent dans la palette de cette saison.