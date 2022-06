S'Aménager un coin Lecture Cosy et Chaleureux!!!

Le fauteuil est le cœur de tout coin lecture réussi. Il faut donc absolument que vous choisissiez un fauteuil dont vous aimez la ligne et le design mais qui soit aussi extrêmement confortable. Et cette tâche est en fait plus difficile qu'il n'y paraît à première vue. Si vous aimez les fauteuils moelleux dans lesquels on s'enfonce, optez pour un grand fauteuil en tissu épais. Si au contraire vous aimez les fauteuils aux lignes plus fermes, prenez un fauteuil large mais un peu plus rigide. L'essentiel est que vous vous y sentiez parfaitement bien.