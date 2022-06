5 stupéfiantes idées d'aménagements extérieurs

Bien souvent on fait la fâcheuse erreur de ne considérer une composition paysagère uniquement en se basant sur la vue horizontale. Et on laisse complètement de côté la vue que l'on peut avoir une prenant un peu de hauteur…

Attention à cette faute de goût ! Car il est toujours très dommage de découvrir une perspective inédite montrant notre propriété sous un jour peu flatteur, surtout après avoir passer beaucoup de temps et d'énergie à réaliser son aménagement. Veillez donc à changer de point de vue régulièrement et à ne pas hésiter à grimper un peu pour apercevoir ce que rend l'agencement général vue d'en haut.