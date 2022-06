Comment Choisir la Finition de mon Plafond?

- En cas de plafond abîmé : Si le plafond est très abîmé et requiert des travaux très importants, il peut être intéressant de lui préférer un faux plafond, plus économique. C’est notamment une bonne solution pour les salles de bain, quand l’humidité a endommagé le plafond d’origine.

- En cas de plafond trop haut : Il arrive, surtout dans les vieilles maisons et appartements de style haussmannien, que le plafond soit très haut, ce qui complique grandement les questions d’éclairage, de nettoyage et de rénovation. La pose d’un faux plafond évite également les déperditions de chaleur et permet donc d’économiser de l’énergie en hiver.

- Utilisation domotique : Si vous souhaitez intégrer un éclairage composé de multiples spots, un vidéo projecteur, des volets roulants électriques ou d’autres applications domotiques, un faux plafond camouflera très bien tous les câbles et autres boîtiers inesthétiques.