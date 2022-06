Comment Réaliser un Jardin de Rocaille?

Dans la nature, sous l’action de l’eau et du gel, les roches se fissurent verticalement et horizontalement. Sous cette influence climatique, elles se crevassent et changent de forme.

Les parties les plus exposées s’effritent et la masse du rocher s’enfouit dans la couche de pierraille. Seuls restent visibles les angles de la roche qui affleurent au-dessus du sol. En appliquant notre principe de construction, le jardin apparaîtra plus équilibré et naturel.

